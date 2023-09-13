شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يلتقى رئيسة مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تريزا ايفوا اسنجونو - رئيسة مجلس الشيوخ بدولة غينيا الاستوائية والوفد المرافق لها، في إطار زيارتها للقاهرة للاطلاع على التجربة المصرية في عدد من المجالات الاقتصادية وخاصة في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.

وأكد القصير أثناء اللقاء على متانة العلاقات بين مصر وغينيا الاستوائية في ضوء تأكيد القيادة السياسة المصرية علي تقديم كافة سبل الدعم للدول الأفريقية وخاصة بعد الازمات المتعددة التي تعرض لها العالم خلال السنوات القليلة الماضية وتأثير تلك الازمات على الاقتصاد العالمي وفي القلب منه قضية الأمن الغذائي.

واستعرض القصير التطور الكبير الذي شهده قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات العشر الماضية ، حيث تم عرض فيلم مختصر تحت عنوان "مصر أرض الخير" والذي تناول المشروعات القومية التي قامت بتنفيذها الدولة المصرية ومنها مشروعات التوسع الافقي والرأسي والمزارع المتكاملة للإنتاج الحيواني ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي كأحد موارد المياه غير التقليدية وكذلك محطات الفرز والتغليف ومراكز تجميع الالبان وإنشاء الصوب الزراعية ومشروعات تنمية الثروة الداجنة ومشروعات الاستزراع السمكي والذي جعل قطاع الاستزراع السمكي المصري في المرتبة الأولى أفريقياً ، وغيرها من المشروعات والجهود الوطنية والتي دشنتها الدولة المصرية لضمان تحقيق الامن الغذائي لشعب مصر العظيم.

وأكد القصير على استعداد مصر لتقديم المساعدة الفنية لتطوير القطاع الزراعي بدولة غينيا الاستوائية الشقيقة وذلك في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني ، وانشاء الصوب الزراعية، وإدخال الأصناف عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية ، والتعاون في مجالات تحسين الثروة الحيوانية خاصة في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية، والاستزراع السمكي، والتدريب ونقل الخبرات مع إمكانية ايفاد خبراء مصريين من مختلف التخصصات الزراعية لنقل الخبرة المصرية فضلا عن التعاون الفني لتطوير استراتيجية الزراعة بدولة غينيا الاستوائية، والعمل علي زيادة التبادل التجاري الزراعي للوصول إلى حجم اقتصادي للتبادل التجاري يساهم في حل مشكلة النقل لتقليل تكاليف الشحن،

ومن جهة أخرى، أكد وزير الزراعة على ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر هي نموذج للتعاون لصالح الوطن.

ومن جانبها أعربت تريزا عن سعادتها بوجودها في العاصمة الادارية الجديدة وهذا الانجاز العظيم والتي تزورها لاول مرة حيث تم تشيدها في سنوات قليلة .

و اعربت عن امتنانها لمًا شهدته من تطوير في قطاع الزراعة المصري من خلال الفيديو الذي تم عرضه وما استعرضه الوزير من مشروعات وإمكانيات وتكنولوجيات زراعية حديثة يتم تطبيقها ويمكن لغينيا الاستوائية الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة،

كما اشارت الي ان التنمية الزراعية تعد أولوية اولي للدولة الغينية في هذا التوقيت وأنها تتفق تماما فيما طرحه الجانب المصري لتحقيق التكامل بين الجانبين.

و أشارت الي وفرة الأراضي الزراعية الخصبة الصالحة للزراعة بغينيا الاستوائية الا انها تحتاج للتكنولوجيات الزراعية الحديثة والتي تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة التصديرية منها ويمكن للجانب المصري المساعدة في هذا الاطار.

وفي نهاية اللقاء القصير وجه العلاقات الزراعية الخارجية أن تكون نقطة الاتصال في المتابعة مع الجانب الغيني من خلال السفارة الغينية بالقاهرة .

كما وجه دعوة رسمية لوزير الزراعة الغيني علي رأس وفد فني لزيارة مصر للاطلاع على التجربة المصرية في الزراعة والتباحث حول الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك وذلك خلال الفترة المقبلة.