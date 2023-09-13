دورة تدريبية عن التفكير التصميمى خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات

القاهرة - سامية سيد - نظم نادى ريادة الأعمال بجامعة حلوان مشروع ممول من اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر فى جامعة حلوان، بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، دورة تدريبية عن التفكير التصميمى لدعم أفكار الطلاب وحثهم على التفكير الإبداعى الابتكارية، حيث أصبح التفكير التصميمى فى العقود الأخيرة شائع الاستخدام ومفتاح النجاح لكبرى الشركات العالمية، كما يتم تدريسه وممارسته فى كبرى المؤسسات والنظم التعليمية والإدارية وفى جميع المجالات المختلفة.

وقدم الدورة مينا غالى خبير بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، متحدثا عن التفكير التصميمى بإعتباره نموذج فعّال لمواجهة التحديات وحل المشكلات وتطوير وتحسين الحياة من خلال إيجاد حلول ابتكارية وإبداعية غير تقليدية تتمحور حول الإنسان وترتكز على فهم احتياجات الجمهور المستهدف ورغباتهم.

والقت الدورة التدريبية الضوء حول التفكير التصميمى ودوره فى تحقيق جودة الحياة والعالم من حولنا فى كل يوم، وهو سبب رئيسى فى تطور تقنية الاتصالات والمعلومات والثورة التكنولوجية والصناعية والأجهزة والأدوات والمعدات التى يسرت وسهّلت حياة الأفراد والمجتمعات، والتى نشهد ذروتها فى العصر الحالى، وتضمنت الدورة كذلك الحديث عن الهدف من التفكير التصميمى، مراحل التفكير التصميمي.

عقدت الدورة التدريبية بتنسيق من الدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذى لنوادى ريادة الأعمال باكاديمية البحث العلمى وتحت إشراف الدكتورة إيمان أبو طالب مدير نادى ريادة الأعمال جامعة حلوان ود. عفاف فرج نائب مدير النادي.