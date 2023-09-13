شكرا لقرائتكم خبر عن حلوى المولد.. السمسمية مفيدة للعظام والحمصية تساعد على خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، كيفية اختيار حلوى المولد، موضحا تنوع أشكال وأنواع حلوى المولد، لذا يجب اختيار الحلوى قليلة المحتوى من السكر كثيرة المحتوى من المكسرات، مثل الفولية التي تحتوى على السكر والفول السوداني، وترجع قيمتها الغذائية الى احتواء الفول السوداني على البروتين والزيت الصحي بنسبة مرتفعة، بالإضافة إلى محتوى منخفض من الكربوهيدرات، مما يجعل الفول السوداني له مؤشر نسبة سكر الدم منخفض ولا يتسبب فى ارتفاع سكر الدم بدرجة كبيرة .

ويعتبر زيت الفول السوداني من الزيوت المفيدة، حيث يحتوى على الأحماض الدهنية الاساسية التي تقلل من الإصابة بأمراض القلب ويعطى كمية كبيرة من الطاقة.

وأضاف الدكتور حسن حسونة: من حلوى المولد الحمصية التي تحتوى على السكر والنشا والحمص التي قد تصل نسبة البروتين فيه إلى 19% ونسبة قليلة من الزيت حوالى 5.4 % ، والحمص الغنى بالفيتامينات والاملاح المعدنية، ويساعد الحمص على الوقاية من الإسهال وخفض ضغط الدم المرتفع، وخفض مستويات الكوليسترول بسبب محتواه من الالياف وله مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض وبالتالي هو مفيد لمرضى السكر.

وتابع استاذ التغذية فى النشرة الطبية: من ضمن حلوى المولد أيضا السمسمية التي تحتوى على السكر والنشا والسمسم الذى يحتوى على نسبة عالية من الزيت قد تصل لأكثر من 50 %، وبروتين يحتوى على أحماض أمينية أساسية خاصة الميثيونين الذى يدخل فى تكوين مركبات هامة وله دور فى التمثيل الغذائي كما تحتوى بذور السمسم على مواد مضادة لأكسدة التي تقلل من حدوث الالتهابات ونسبة عالية من الكالسيوم المفيد للعظام والأسنان.

وأشار إلى أن الملبن يتكون من السكر والنشا والجيالتين وماء ورد، بالإضافة إلى المكسرات مثل عين الجمل أو البندق وغيرها من المكسرات ومن فوائد الجيالتين أنه يخفف الم المفاصل وتقليل الالتهابات، متابعا وهناك أنواع من حلوى المولد تحتوى على أنواع أخرى من المكسرات مثل الفستقية والبندقية والكاجو وهده تعطى كمية كبيرة من الطاقة ولهذا يجب عدم الاكثاء منها، كما يجب عدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد خاصة مرضى السكر وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر التي قد تؤدى الى ارتفاع نسبة السكر فى الدم و تسوس الأسنان .

واستطرد، يفضل أن يكون تناول الحلوى محدود على مدار اليوم وبكمية صغيرة فيكفى قطعة واحدة في اليوم وعدم تناولها ليلا لانخفاض معدل التمثيل الغذائي أثناء النوم كما يجب ممارسة النشاط الرياضي واقلها المشي لاستهلاك جزء من الطاقة الناتجة من تناول الحلوى كما يجب شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الخضروات والفواكه.

وشدد استاذ التغذية على أنه يجب شراء الحلوى من أماكن موثوق بها تخضع للرقابة الصحية والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية واسم المنتج ومكونات الحلوى، وأن تكون الحلوى طازجة ولها لون طبيعي بعيدا عن الألوان الصناعية البراقة وأن تكون مغلفة بطريقة جيدة وأن تكون الحلوى معروضة في فترينات زجاجية نظيفة بعيدا عن ضوء الشمس، كذلك توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء الرأس.