شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: عرض نتائج منتدى الاستثمار البيئى والمناخى بالجناح المصرى بـcop28 بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن نتائج منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، سيتم عرضها في مؤتمر المناخ القادم COP28 بالإمارات، مشيرة إلى أن الجناح المصري المشارك في المؤتمر سيركز على عرض تجارب القطاع الخاص المصري وفرص شراكات القطاع المصري مع المستثمرين الأجانب.

وقالت وزيرة البيئة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، إن المنتدى يعد محطة هامة جدا بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ ومحطة هامة كذلك للتأكيد على أن مشروعات البيئة مشروعات مربحة يمكن من خلالها توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن، حيث تم عرض عدد من المشروعات في مجالات مختلفة، منها إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي، كما تم عرض 6 فرص استثمارية تفصيلية ومتكاملة في مجالات إدارة المخلفات، والاقتصاد الحيوي والسياحة البيئية لجذب الاستثمارات في القطاع الخاص بتكلفة 750 مليون جنيه، وتم توقيع مذكرات تفاهم حول إعادة تدوير الإطارات، وإنتاج الجرافين من غاز الميثان، وتدوير مخلفات البناء والهدم .

وحول المشروعات التي سيتم عرضها في مؤتمر المناخ بالإمارات، قالت وزيرة البيئة إن الأيام الموضوعية بالمؤتمر مثل يوم الطاقة، يوم التنوع البيولوجى والطبيعة، ويوم الصحة سيكون هناك شركاء من القطاع الخاص والوزارات المعنية والمجتمع المدني بالجناح المصري لعرض كافة المشروعات وفقا لسياسات ولوائح وتشريعات الحكومة المصرية لإطلاق العنان للقطاع الخاص لعرض تلك المشروعات.

وعن التعاون بين مصر والصين في مجال البيئة، أكدت الوزيرة أن التكنولوجيا الصينية من التكنولوجيات التي نفضل العمل بها لأنه يمكن تطبيقها على حسب الظروف المناخية في كل مكان من مصر ومازال مجال الطاقة يستحوذ على النصيب الأكبر في التعاون بين مصر والصين، على سبيل المثال وليس الحصر إعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في توليد الطاقة وهو مايسمى بالبيوجاز في المناطق الريفية، والصين لديها تجربة فعالة جدا في إنشاء هذه الوحدات على المستوى الصغير والمتوسط والكبير وبالتالي نجد أن هناك فرصة جيدة للتعاون مع الجانب الصيني، كما تم توفير عدد من المعدات مثل لمبات الإنارة في الشوارع والتكييفات منخفضة الاستهلاك للطاقة، كل ذلك سيتم توزيعه على مستوى المحافظات والأماكن التي تتبع المحميات الطبيعية حتى تصبح المباني الخاصة بوزارة البيئة مبان صديقة للبيئة، وأيضا هناك تعاون فيما يخص إعادة استخدام المياه في المصانع كثيفة الاستهلاك للموارد الطبيعية "الطاقة والمياه" من خلال استخدام تكنولوجيا منخفضة في التكلفة حسب نوع المصنع والمنتج الخاص به.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد قام أمس عقب افتتاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى، والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) على الإنترنت يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.