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التعليم تعلن توزيع منهج المهارات المهنية للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توزيع منهج المهارات المهنية لصفوف النقل «الرابع والخامس والسادس» الابتدائى الفصل الدراسى الأول، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسى 2023/2024. 

منهج المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي

يتضمن منهج المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائى الفصل الدراسى الأول المحاور التالية : -

المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع الترابط الأسرى.

- الأدوار والمسئوليات فى الأسرة.

- مصادر المعرفة.

- الزراعة فى المنزل. 

- رعاية نباتات الزينة.

- الإصلاحات المرئية.

- المشكلات الأسرية.

- طرق حل المشكلات لدى الأسرة.

- المهن الفندقية والسياحية.

- المهن الأخرى فى السراي.

- الدكتور المهندس هانى عازر.

المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة:-

- الموارد وإعادة التدوير.

- منتجات جديدة من إعادة التدوير.

- إعادة استخدام أشياء متاحة فى المنزل.

- الحياة المستدامة.

- ميزانية الأسرة.

- ليلجول سيداغات.

- المحور الثالث الصحة والسلامة للجميع:- 

- العناصر الغذائية. 

- وجبة غذائية متوازنة.

- نظام غذائى صحي.

- الطعام غير الصحى.

- المحافظة على سلامة الطعام.

-الشراب الطبيعى والشراب الصناعى.

- السلامة فى المطبخ.

- إعداد الطعام والشراب الصحي.

- الإسعافات الأولية والسلامة.

- السلامة فى المنزل.

- السلامة فى استخدام الطلاء.

- شخصيات مؤثرة: مجدى يعقوب.

المحور الرابع: الرؤية الفنية للمال

- تصميم الحدائق.

- العناية بالأقشمة والملابس.

- تصميم علامات تجارية.

- مبادئ التصميم الجيد.

-الإعلان عن المنتجات.

- شخصيات مصرية مؤثرة: مجدى يعقوب.

منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائي

يتضمن محتوى منهج المهارات المهنية للصف السادس الابتدائى الفصل الدراسى الأول على المحاور التالية:-

- المحور الأول: ارتباط المهن والفنون بالمجتمع.

- الأدوار الفنية فى المجتمع.

- أهمية المهن الصناعية فى مجتمعنا.

- الزراعة فى المجتمع.

- البحث فى القضايا البيئية.

- المهن المتغيرة اليوم وفى المستقبل.

- تطوير المجتمع للأجيال القادمة.

- شخصيات مصرية مؤثرة: سميحة أيوب.

- المستكشف النشط: الدكتور أكاش أحامد.

- المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة :

- ما المقصود بإعداد الميزانية ؟

- الاستثمار فى الموارد.

- الكهرباء.

- زراعة النباتات المزهرة؟

- الموارد والترويج للسياحة.

- شخصيات مؤثرة محمود العربي.

- المكشف النشط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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