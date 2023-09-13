شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط موقع التنسيق للتعرف على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة، وأيضا طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بعدما أغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمس.
فيما بدأ مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة، وينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم والسرى بعد اعتمادها من مكتب التنسيق من خلال الضغط على الرابط التالى من هنا للتعرف على نتيجة الترشيح للجامعات والمعاهد :- https://tansik.digital.gov.eg/application/
1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للآتي:
دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60% فأكثر
2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى ونظائرها وفقا للآتى:
- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة " التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى، ودبلوم المدارس المتقدمة " التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق" نظام الخمس سنوات ، ودبلوم السالزيان الدون بوسكو ودبلوم المجمع التكنولوجى المتكامل ودبلوم مركز التكنولوجيا المتميز بنسبة 60% فأكثر.
- دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة تمريض التابعة للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة " شعبة تمريض عام" بنسبة 75 % فأكثر.
• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد
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