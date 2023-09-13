انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 13 سبتمبر حتى الإثنين المقبل 18 سبتمبر 2023، حيث متوقع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومع طقس غدا ينتهى تأثير العاصفة دانيال وعودة الاستقرار للأحوال الجوية مرة أخرى.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الإثنين المقبل، كما يلى:

- الأربعاء 13 سبتمبر:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الخميس 14 سبتمبر:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الجمعة 15 سبتمبر:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- من السبت 16 سبتمبر إلى الإثنين 18 سبتمبر:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.