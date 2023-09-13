شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية للمهندسين فى محافظة الجيزة.. التقديم ينتهى 27 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية تفاصيل الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها.
-الوظائف المطلوبة
أولا: 25 مهندس ميداني (قسم إنشاءات).
-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي (تخصص مدني قسم إنشاءات).
الواجبات والمسئوليات:
1-إعداد الرسومات الإنشائية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.
2-إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات ووضع مخططات تلبي حاجة العمل.
3-إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.
4-تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.
5-القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.
6-ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.
ثانيا: 3 مهندسين عمارة
-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسة (تخصص عمارة).
-الواجبات والمسئوليات:
1-إعداد الرسومات المعمارية وتنفيذ المشروعات البنائية بطريقة آمنة.
2-إعداد التقارير بشكل دوري للمشروعات الجاري تنفيذها.
3-الحرص على تقديم الحلول المناسبة فيما يخص المجال البنائي والإنشائي والمعماري.
4- تنفيذ المشروعات بما يتناسب مع التكلفة والوقت المتاح.
5-القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية وفقا للتخصص.
6-ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.
ثالثا: 2 مهندس تخطيط عمراني
-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسة (تخطيط عمراني)
الواجبات والمسئوليات:
1-إعداد ومراجعة مشروعات المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى على تنفيذها.
2-إعداد مشروعات خطوط التنظيم والقدرة على تنفيذها.
3-القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الهندسية (الأوتو كاد/ برامج نظم المعلومات الجغرافية GIS).
4-ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.
رابعا: 5 مهندسين كهرباء
-المؤهل الدراسي: مؤهل عالثي هندسة (تخصص كهرباء).
الواجبات والمسئوليات:
1-إجادة الأعمال على الشبكات ذات الجهد المنخفض والمتوسط.
2-القدرة على تصميم شبكات الإدارة العامة.
3-تصميم ومراجعة الرسومات الهندسية الكهربائية للمنشآت.
4-إجادة العمل على الحاسب الآلي.
خامسا: 7 مهندسين ميكانيكا، منهم:
-عدد 4 مهندسين ميكانيكا سيارات
-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي مناسب في ميكانيكا السيارات
-الواجبات والمسئوليات:
1-خبرة في مجال صيانة السيارات.
2-يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.
-عدد 3 مهندسين ميكانيكا معدات ثقيلة.
المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي مناسب في ميكانيكا المعدات الثقيلة.
الواجبات والمسئوليات:
1-خرة في مجال صيانة المعدات الثقيلة.
2-يجيد التعامل مع الحاسب الآلي.
سادسا: 2 مهندسين مدنيين (تخصص طرق)
-المؤهل الدراسي: مؤهل عالي هندسي (مدني تخصص طرق).
الواجبات والمسئوليات:
1-تصميم مشروعات الطرق وتنفيذها المسندة للإدارة الخاصة بإنشاء الطرق والكباري.
2-إعداد التقارير الدورية بموقف الطرق المنفذة أو الجاري تنفيذها وذلك بصفة دورية.
3-إعداد المقايسات لأعمال الرصف أو الترميم للطرق.
4-ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.
سابعا: 6 محللين نظم معلومات جغرافية GIS
المؤهل الدراسي: مؤهل عالي (بكالوريوس نظم معلومات/ كلية آداب قسم جغرافيا).
الواجبات والمسئوليات:
1-مسئول عن جودة وكفاءة الأعمال الفنية والإدارية
2-دراسة وتحليل المفاهيم الجغرافية والجيولوجية وصور الأقمار الصناعية.
3-إعداد ورسم الخرائط الفضائية المتنوعة.
4-تحليل وتفسير وربط الصور الفضائية بأرض الواقع.
5-مراقبة الأحوزة العمرانية ومستجداتها وحصر التعديات عليها.
6-إدخال طبقات البيانات المختلفة وتحديثها.
7-القدرة على التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وبرامج نظم المعلومات الجغرافية.
8-ما يسند إليه من أعمال تتوافق مع طبيعة عمله.
ثانيا: الشروط العامة للتقديم
-أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة في تخصص من التخصصات الواردة.
-أن يقبل العمل بأي جهة تابعة للمحافظة تراها لمصلحة العمل.
-أن يكون من المقيمين داخل نطاق محافظة الجيزة.
-ألا يزيد سن المتقدم عند تقديمه للطلب عن 35 عاما.
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعلى منها.
-أن يكون لديه خبرة سابقة 3 سنوات على الأقل.
-العمل بنظام السركي اليومى (أجر مقابل عمل ولا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع أو تحويله إلى عقد دائم أو خلافه.
-التقديم على الوظائف المطلوبة بدأ يوم 27 أغسطس الماضي وينتهي يوم 27 سبتمبر الجاري، ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او قبل او بعد الموعد المحدد.
ثالثا: المستندات المطلوبة للتقديم
صور من:
1-المؤهل الدراسي.
2-شهادة القيد في نقابة المهندسين وصورة كارنيه النقابة.
3-شهادة الميلاد.
4-بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.
5-الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.
6-شهادة الخدمة العامة بالنسبة للإناث.
7-شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها إن وجدت.
8-يلتزم من يقع عليه الاختيار بتقديم أصول جميع مسوغات التعيين التي ستطلب منه فى حينها.
9-تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم السيد مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الجيزة (قسم التعيينات) على النموذج المعد لملئه بالإدارة مصحوبة بصورة شخصية حديثة 4 × 6.
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