شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البنوك: المرأة تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والأمين العام للاتحاد العربي للمصارف والتأمينات والأعمال المالية، على أن التحديات الراهنة التي تواجه العالم أجمع، تتطلب العمل العربي المشترك في كافة المجالات، مؤكدة أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية، ومواجهة تلك التحديات.

وأشادت النائبة سولاف بالدور والمكانة التي حظيت بها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراكها في صناعة القرار، حيث أطلقت للدولة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030" .

جاء ذلك خلال كلمة درويش في مؤتمر المال والاستثمار والمرأة، المنعقد في اربيل بالعراق، بمشاركة شخصيات سياسية ونيابية وأعيان ومستثمرين ورجال أعمال وإعلاميين ومهتمين في مجالات السياحة والاستثمار والاقتصاد من 20 دولة عربية.

وقالت إن "عظيمات مصر " كما يطلق عليهم الرئيس السيسي ،يشاركن بفعالية في بناء الجمهورية الجديدة ،التي تتحقق أهدافها الأن على أرض مصر بقيادة الرئيس السيسي ،وهي المثال الحي على مناخ الاستثمار الآمن والمستقر في مصر ،ودعت درويش مستثمري العالم بالإستثمار في مصر الآمنة المستقرة في كافة المجالات، خاصة النهضة التي تشهدها البنية التحتية ،مثحدثة عن برامج الحماية الإجتماعية التي توفرها الدولة المصرية لمواطنيها لمواجهة التحديات التي واجهت وتواجه العالم أجمع جراء تداعيات فيروس كورونا ،والحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت أن هذه البرامج نجحت فى توفير حياة كريمة للمواطنين ،كما أن سياسات الدولة المصرية نجحت في الحد من تلك التداعيات العالمية ،وخفضت تراجع غير مسبوق في البطالة من 13% عام 2013 إلى 7 % الأن بسبب المشروعات العملاقة ،والاستقرار الاقتصادي، وربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وقالت درويش إن المرأة المصرية أثبتت أن لديها قدرات وامكانيات كبيرة لمساندة ودعم الدولة المصرية فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر التي واجهت مصر داخلياً وخارجياً، مستشهدة بمواقفهن في مساندة الدولة ،والوقوف بجانب دولتها الكبيرة وأسرتها الصغيرة لتحمل كافة الصعاب والتحديات، وهي الآن تعيش العصر الذهبي لها تحت قيادة الرئيس السيسي الذي أعاد لها مكانتها ودورها ،وهي تثمن له هذا الدعم الذي جعلها شريك حقيقي في عملية التنمية ،فهي تتمتع الأن بحقوقها وتحقق أحلامها،ميدانيا وتشريعيا ،دون أي تمييز أو اقصاء أو تهميش.

وأنهت درويش كلمتها بالقول :"بإختصار أقول وبكل تجرد وموضوعية إن الحقوق السياسية للمرأة فى عهد الرئيس السيسى شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب ليصل إلى 165 مقعدًا عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلًا عن زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعدًا عام 2022، مقابل 12 مقعدًا عام 2012..ووعلى صعيد وضع المرأة في السلك القضائي فإنه لأول مرة فى تاريخ مصر تعيين أعداد كبيرة من القاضيات في مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتابعت: "أما عن المرأة في مواقع صنع القرار فحدث ولا حرج فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، وفى النهاية أقول وأنا على ثقة تامة أن المرأة المصرية وخلال السنوات القليلة القادمة سوف تحقق النجاحات الكبيرة والمبهرة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى مختلف المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة لسبب رئيسى وجوهرى وهو أن الرئيس السيسى نجح وبكل كفاءة واقتدار فى ترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة بين جميع المصريين فى أروع صورها".