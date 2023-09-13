شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: 21 شهيدا و591 مصابا و510 معتقلين حصيلة الانتهاكات ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف العديد من الممارسات الإرهابية، وأعمال العنف، والعنصرية التي نفذتها عصابات الاحتلال الصهيوني، والجماعات الصهيونية المتطرفة، في تقريره لشهر أغسطس 2023م، ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزَّل، والمقدسات الدينية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة؛ تلك الممارسات الإرهابية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، والسيطرة التدريجية على الأقصى المبارك، وتهويد المدينة المقدسة.

جرائم جيش الاحتلال الصهيوني

ونتيجة لهذه الممارسات، فقد بلغ عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني خلال أغسطس 2023م (21) شهيدًا، فيما سجل عدد المصابين نحو (591) مصابًا بنيران الاحتلال، والعصابات المتطرفة.

اعتقالات

كما شهد شهر أغسطس (510) حالات اعتقال من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، بينهم (44) طفلًا، و(7) سيدات، في مناطق متفرقة من الضفة_الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، والداخل الفلسطيني المحتل. كما أصدرت محاكم الاحتلال ما يزيد عن (23) أمر إبعاد بحق مقدسيين، غالبيتها عن الأقصى المبارك ومُحيطه، و(21) أمر حبس منزلي بحق قاصرين ونساء، و(6) أوامر اعتقال إداري.

الجماعات الصهيونية المتطرفة تنفذ (851) اعتداءً خلال أغسطس 2023

ووصل عدد اعتداءات المستوطنين، المنتسبين للجماعات، والعصابات الصهيونية المتطرفة الموجودة في الضفة، والقدس، إلى نحو (851) اعتداءً، كما سجل أغسطس 2023م عددًا من الاعتداءات الأخرى، شملت تخريب الممتلكات، وحرقها، واقتلاع (260) شجرة، والاعتداء على الأراضي الزراعية، إضافة إلى كتابة عبارات عنصرية على جدران منازل الفلسطينيين. وقد جاءت مدينة القدس على رأس المدن التي تركزت بها اعتداءات المستوطنين بواقع (148) اعتداءً، ونابلس بـ (140) اعتداءً، ثم الخليل بـ (113) اعتداءً.

الهدم والتجريف

ولم تسلم منازل الفلسطينيين من عمليات الهدم؛ حيث نفذت سلطات الكيان الصهيوني (41) عملية هدم، طالت منازل، ومنشآت في محافظات مختلفة، كما أصدرت (106) إخطارات بالهدم، ووقف البناء، وإخلاء منشآت فلسطينية.

قمع الحريات

على جانب آخر، ارتفعت وتيرة الاعتداءات، والانتهاكات الصهيونية بحق الصحفيين الفلسطينيين؛ حيث شهد شهر أغسطس 2023م تسجيل (75) انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين، في إطار محاولة سلطات الاحتلال طمس جرائمها، وإرهابها الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني. وتمثلت الانتهاكات في إصابة، واستهداف الصحفيين، ومعداتهم من قبل جنود الاحتلال، والمستوطنين خلال تغطيتهم لاقتحام مدن الضفة، وقراها، وهدم المنازل في القدس، والضفة، والداخل المحتل.

اقتحامات الأقصى المبارك

واستكمالًا لمسلسل الاقتحامات الذي تتبارى به الجماعات الصهيونية المتطرفة لتسجيل أكبر عدد ممكن من المقتحمين، اقتحم نحو (3892) مستوطنًا ساحات الأقصى المبارك على مدار الشهر المنصرم، تحت رعاية عدد من الحاخامات الصهاينة المتطرفين، وبدعم كامل من منظمات الهيكل "المزعوم"، وتحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وبناءً على ما تم رصده من أرقام تكشف حجم الانتهاكات، وأعمال العنف ضد الفلسطينيين، والمقدسات الدينية في الأراضي المحتلة، يجدد مرصد الأزهر مطالبته للجهات الدولية الفاعلة باتخاذ إجراءات حقيقية توقف هذه التجاوزات ضد الشعب الأعزل على أراضيه المحتلة، والتي تهدف إلى التطهير العرقي لهذا الشعب، وتهجيره قسريًّا من أراضيه، وذلك ضمن مخطط الاحتلال الصهيوني للسيطرة التدريجية على الأقصى المبارك.