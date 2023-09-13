الريف المصرى: تنظيم 400 دورة إرشاد زراعى مجانية للمزارعين فى مواقع المشروع

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية مشروع المليون ونصف المليون فدان، مواصلة الشركة تقديم المزيد من الدعم والخدمات والتيسيرات لفلاحى ومزارعى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وهو ما يتماشى مع نهج ورؤية الشركة والمشروع القومى، ومع توجه الدولة بشكلٍ عام، فى ظل النهضة الكبيرة التى يشهدها القطاع الزراعى تنفيذًا لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية بضرورة التطوير والنهوض بالقطاع الزراعى، بإعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومى المصرى وأحد الدعائم والركائز الأساسية لتحقيق وضمان الأمن الغذائى والأمن القومى المصرى.

وأوضح فى بيان صدر عن الشركة اليوم – أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد قامت بتنظيم ما يزيد على 400 دورة تدريبية وأيام حقلية مجانية لعملائها من المزارعين والشباب والمستثمرين خلال العامين الماضيين فى مختلف أراضى ومواقع المشروع القومى لتنمية المليون نصف المليون فدان فى كلٍ من مناطق المغرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا والفرافرة، بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين والأكاديميين، والذين قاموا بإلقاء محاضرات وإجراء معاينات وتدريبات عملية على أرض الواقع للمنتفعين من مزارعى كل منطقة لضمان نقل الخبرات العملية ووصول المعلومات المطلوبة واللازمة للمزارعين فى أسرع وأفضل صورة ممكنة.

و شملت دورات الإرشاد الزراعى شتى الموضوعات والتدريبات اللازمة، بما تضمن موضوعات إدارة العملية الزراعية والعمليات الفنية للعديد من المحاصيل الإستراتيجية التى يتم زراعتها بأراضى المشروع مثل الزيتون والنخيل والقمح والذرة والفول ودوار الشمس، وأساسيات الاستزراع السمكى وتنمية الثروة الحيوانية وكيفية إنشاء وإدارة العملية الإنتاجية بالصوب الزراعية، وآليات مكافحة الحشائش والقوارض والحشرات الضارة للزراعات.

وأشار عبد الوهاب إلى أن ذلك يأتى فى إطار دعم ومساندة شركة تنمية الريف المصرى الجديد للمنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، من خلال توفير الإرشاد الزراعى اللازم لهم والدعم الفنى، من أجل مساندتهم وتدعيم جهودهم على طريق الاستصلاح والاستزراع والتنمية.

و كانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد وقعت خلال الشهور الماضية عددًا من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجهات الأكاديمية والبحثية والفنية، يأتى فى مقدمتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك بهدف تنمية القدرات الفنية الزراعية لصغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، ونشر الوعى بين صغار المزارعين والشباب عن أفضل الوسائل العلمية للزراعة المعتمدة على المياه الجوفية، لرفع الإنتاج كمًا ونوعًا، بالإضافة إلى إمداد المزارعين بالمعلومات عن أحدث الوسائل العلمية فى مجال الزراعة، وإطلاعهم على أفضل المحاصيل البستانية التى يمكن زراعتها فى الأراضى المخصصة لهم، فضلًا عن إقامة الحقول التجريبية والإرشادية لصغار المزارعين من المنتفعين بأراضى المشروع.