شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى يطلق قافلة مجانية بمحافظة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بقرية سنتماى مركز سيدى غازى وتم علاج 850 طائر متنوع ورش وتجريع 750 رأس ماشية و50 حالة تناسليات و35 حالة باطنة وجراحة وعقد ندوات ارشادية حول أهمية التحصين والتأمين على الماشية.

‎كما نظمت هيئة الخدمات البيطرية الحملة القومية الثانية فى العام الحالى التى انطلقت فى جميع محافظات الجمهورية، منتصف الشهر قبل الماضى وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

‎وتعمل الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت حيث يتم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم فى حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

‎قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء الجمهورية.

‎وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.