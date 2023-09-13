شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فرص تعزيز الاستثمار في مجال السياحة البيئية بختام منتدى الاستثمار البيئي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى الاستثمار البيئى والمناخى الأول، عرض فرص تعزيز الاستثمار في مجال السياحة البيئية، تحت عنوان السياحة البيئية والاقتصاد الحيوي"، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وسيلفان ميرلين نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال الجلسة أهمية التوجه نحو الاقتصاد الحيوى والدوار، ووجود شركات مبتكرة تعمل فى هذا المجال، مُشيراً إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من الكتلة الحيوية " bio mass" ، وهو ما دفع وزارة البيئة لعمل استراتيجية لتحديد كمية الموارد وأماكن تواجدها، وتحديد التكنولوجيا المناسبة وتكلفتها، وقد تم تقسيم المحافظات طبقاً للكميات الموجودة بها، مشيرا إلى أن دول العالم بدأت تتوجه نحو استخدام مخلفات " bio mass" والتى يمكن أن تُحدث نقلة فى النمو الإقتصادى وتلك المخلفات لها أشكال كثيرة كمشروعات البيوجاز، ومخلفات الصرف الصحى ، المخلفات الزراعية وغيرها، وهذه المخلفات تحقق مردوداّ مادياً وتوفر فرص عمل، كما تساهم هذه المخلفات فى تحسين الدخل القومى.