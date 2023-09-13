شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الانتهاء من صيانة 125 مدرسة قبل بداية العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات خاصة بقطاع التعليم، ‏من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة وإجراء الصيانات اللازمة للمدارس القائمة بالفعل بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتقليل الكثافات بالفصول وإتاحة الخدمة التعليمية بكافة القطاعات بالمحافظة من قري ومراكز وأحياء وتجمعات عمرانية مع تهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب .

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاطلاع علي خطة هيئة الأبنية التعليمية فرع الجيزة لصيانة المدارس بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تزامنًا مع قرب العام الدراسي الجديد 2023/2024 نهاية شهر سبتمبر الجاري وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية .

أكد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من 114 مشروع صيانة شامل للمدارس بتكلفة تصل إلى 301 مليون و500 الف جنية مشيراً إلى أنه جاري العمل في عدد 11 مشروع صيانة متكاملة أخرى لمدارس بتكلفة تصل إلى 46 مليون جنيه من المقرر الانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي ليصل إجمالي مشروعات الصيانة إلى 125 مشروع صيانة بتكلفة إجمالية 347 مليون جنيه .

وأكد محافظ الجيزة علي رئيس هيئة الأبنية التعليمية فرع الجيزة علي أهمية تهيئة المباني المدرسية للطلاب وتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم ويأتي ذلك في إطار الاهتمام التي توليه الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وشدد محافظ الجيزة علي المرور على جميع المدارس في مختلف أنحاء المحافظة وعمل مسح شامل لكافة المنشآت التعليمية ومراجعة شروط الأمن والسلامة وإعداد تقرير حول موقف هذه المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة مطالبًا بسرعة الانتهاء من كافة أعمال البناء والصيانة للمدارس في موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المعدة مسبقًا والانتهاء من توزيع المقاعد المدرسية بالمدارس التي تجري الأعمال الإنشائية والصيانة لها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء لضمان دخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد لظهور المدارس بالمظهر اللائق الذي يسعد أبنائنا الطلاب وينمي بداخلهم روح الولاء والانتماء لمدارسهم.

من جانبه أوضح عبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية فرع الجيزة أن خطة صيانة المدارس تسير على قدم وساق وجاري الانتهاء من الاعمال قبل بداية العام الدارسي الجديد وفقا للخطة الموضوعة مسبقًا مشيرًا إلى توريد عدد 2000 ديسك مدرسي وجاري توزيعها على بعض المدارس القائمة بالقرى والمدن والمراكز والأحياء طبقًا للاحتياجات الفعلية من خلال الحصر الذي تم مسبقًا لرصد احتياجات المدارس من المقاعد وذلك ضمن خطة إحلال وتجديد الأثاث المدرسي لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخلق مناخ تعليمي جيد وتوفير كافة سبل الراحة لهم لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه المحافظة بتجهيز المدارس وتوفير كافة الاحتياجات للمباني التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية ضمن أهداف خطة التنمية.