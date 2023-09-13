شكرا لقرائتكم خبر عن المولد النبوى 2023.. الحسابات الفلكية تكشف موعد الاحتفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باتت تفصلنا أيام معدودة على المولد النبوى 2023 ، حيث تشير الحسابات الفلكية، أن المولد النبوى سيكون يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ الموافق 15/9/2023م (اليوم التالي للرؤية).
وفي يوم الرؤية يوم الخميس 29 من صفر 1445هـ الموافق 14/9/2023م يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 9 دقائق في مكة المكرمة و4 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (4– 8 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 27 دقيقة).
وبذلك يكون يوم الجمعة 15/9/2023 م هو المتمم لشهـر صفر 1445هـ ، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول 1445هـ فلكياً يوم السبت 16/9/2023م.
اجازة المولد النبوى 2023
واحتفالا بـ" المولد النبوى 2023 " ، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ بمناسبة المولد النبوي الشريف.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز