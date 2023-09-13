شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن انطلاق الفوج السابع للطلاب الوافدين بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة، انطلق الفوج السابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، الذي يضم (50) طالبة من الطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة، والمسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي، اليوم الأربعاء الموافق 13 / 9 / 2023م ويستمر حتى السبت 16 / 9/ 2023م.

ويحاضر فيه كبار العلماء والمفكرين والمثقفين، ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، كما يتضمن محاضرات هامة تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، و "الدين حسن الخلق".