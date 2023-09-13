شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تخريج الدفعة الأولى من الشباب المتدربين على مهنة "مستشار تأمين" والان مع تفاصيل الخبر
كما أعلنت الوزارة عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، بأحد شركات الأسمنت، بمشاركة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحضور ممثلى 62 من إدارات السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع المحافظة ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات والمنشآت.
وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة ، أن الفعاليات بدأت بتفقد المحافظ المعرض المقام على هامش أسبوع السلامة والصحة المهنية الأول والذي يضم عدداً من المعدات والمهمات وأدوات الوقاية التي تتعلق بحماية وسلامة العامل والمنشأة على حد سواء.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز