شكرا لقرائتكم خبر عن الأهالى والأصدقاء يؤدون صلاة الجنازة على زوج السفيرة مشيرة خطاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى العشرات من أسرة وأصدقاء السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، صلاة الجنازة على روح الفقيد المهندس حسين خطاب زوج السفيرة مشيرة خطاب، بمسجد الفاروق بالمعادي. وفور انتهاء صلاة الجنازة توجه الحاضرين لمقابر القوات المسلحة بالتجمع الخامس، لتوديع جثمان الفقيد إلى مسواه الأخير. ومن المقرر أن تعلن الأسرة فى وقت لاحق موعد ومكانة إقامة عزاء الفقيد المهندس حسين خطاب زوج السفيرة مشيرة خطاب.

جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب



جنازة زوج السفيرة مشيرة خطاب

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