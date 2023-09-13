السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات جديدة على بعض الخطوط.. اعرف المواعيد

القاهرة - سامية سيد - عدلت هيئة السكة الحديد، تركيب عدد من القطارات من خلال إضافة عربة روسية معدلة بوفية ببعض القطارات، وتشغيل عدد من القطارات المخصوصة، وذلك لتوفير خدمات أفضل للركاب بكافة الخطوط، وجاء التعديل كالتالى:

- تشغيل قطار مخصوص 3002 روسى مكيف يقوم من القاهرة 9:50 مساء يقوم من الجيزة 10:15 مساء، ويمتد فى المسير إلى أسوان بتركيب 7 عربيات وبدأ العمل بذلك فى (8/9/2023)، ويتم العوده من أسوان إلى الإسكندرية برقم 3003 الشباب والرياضة ويقوم من أسوان 3 فجراوبدأ العمل بذلك بداية من (10/9/2023)، على أن يعود من الإسكندرية إلى القاهره برقم 3004 ويقوم من الإسكندرية الساعة 9:00 مساء، وذلك بدأ العمل به فى (11/9/2023).

- تشغيل قطار مخصوص روسى مكيف رقم 3005 من القاهرة إلى الإسكندرية يوم (15/9/2023) ويكون من القاهره 10:30 صباحا، على أن يعود من الإسكندرية إلى أسوان ويقوم من الإسكندرية 7:30 مساء بداية من (15/9/2023).

- قيام قطار 3001 من أسوان إلى القاهرة بتركيب روسى مكيف 8:00 مساء من أسوان بداية من تاريخ (16/9/2023).

- إضافة عربه روسى مكيفة بوفية معدلة بـ 74 مقعد على قطارى 2012 /2013 اعتبارا من 7/9 حتى 21/9

- إضافة عربة روسى مكيف بوفية معدلة بـ 74 مقعد على قطارى 3023 /3024 القاهرة على خط القاهرة الإسكندرية وقطارى 3006/3007 الإسكندريه أسوان من 10/9 حتى 23/9.