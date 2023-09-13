شكرا لقرائتكم خبر عن "جودة التعليم" تشترط مساحة متر لكل متعلم لاعتماد المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء بأن كثافات الفصول الدراسية في بعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي تعد عائق لحصول المؤسسة علي الاعتماد من الهيئة واتخذ مجلس ادار الهيئة بعض القرارات لمساعدة مؤسستنا لاستيفاء وتطبيق معايير الجودة وإيجاد حلول بديلة للتغلب علي مشكلاتها حيث قرر المجلس اعتماد المؤسسات ذات الكثافة الطلابية ولكن شرط ان يكون لدى هذه المؤسسات ممارسات مبتكرة وحديثة للتغلب علي الكثافات وهي حلول متاحة ومعروفة لكل المؤسسات التعليمية مثل التعليم الهجين والتعليم خارج الفصول والفصل المقلوب كل هذه الممارسات تعد وسائل جيدة وتصب في جودة العملية التعليمية وتعد مشكلة الكثافات الطلابية ليست في مصر فقط وانما في كل الدول ذات الكثافة السكانية العالية ويجب ان نتعامل معها ونتغلب عليها من خلال الحلول غير التقليدية والمعروفة دوليا.

وأضاف عشماوي أن الهيئة تعمل من خلال زيارات الاعتماد علي رصد كل نقاط القوة و الضعف في مؤسستنا التعليمية ومساعدة المؤسسات على إعداد خطط للتغلب علي نقاط الضعف بها والعمل علي ابتكار حلول حديثة للتغلب على مشكلاتها، ونرحب بالممارسات المتميزة والفكر الابتكاري ونشجعه، ويعد معيارًا مساعدًا في اعتماد المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن الهيئة طورت من معايرها ونمط زيارة المراجعة للقضاء على تستيف الأوراق والنظر إلى ممارسات الجودة على أرض الواقع، وبأدلة ملموسة يستطيع فريق الزيارة رصدها والتحقق منها لضمان جودة العملية التعليمية بكل أبعادها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة لدراسة نقاط الضعف بمؤسسات التعليم قبل الجامعي والتي تقف حائل امامها للحصول علي الاعتماد واستيفاء معايير الجودة بها حيث قرر المجلس انه يشترط لاعتماد المؤسسة التعليمية بالتعليم قبل الجامعي أن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم لا تقل عن متر مربع، على أن تحسب تلك المساحة بإجمالي عدد المتعلمين بالمؤسسة التعليمية مقسوما على المساحة الإجمالية لقاعات التدريس والمساحات التي يجوز استخدامها في التعليم والتعلم وانه في حالة استيفاء المؤسسة التعليمية معايير الاعتماد المقررة يمكن التجاوز عن المعيار المشار إليه، بشرط أن تشمل الدراسة الذاتية حلولا مبتكرة للتغلب على الكثافات المرتفعة، وأن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم تسمح بسهولة الحركة، على أن يثبت ذلك من واقع الممارسات الفعلية بالمؤسسة التعليمية علي ان يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2023/ 2024.