شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: دعم الخبز والسلع التموينية بـ127 مليار جنيه وغلق المخابز المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق مع تشكيل ‏لجان ووضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية او المخابز، مؤكدا على ضرورة تحريك هذه اللجان وتغير أعضائها من مكان ‏لأخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة مع ضرورة تقديم الجهات والكيانات التى تعمل فى منظومة الارز للتراخيص اللازمة وإلا سوف ‏يتم غلق اي منشأة تتعامل مع الأرز بدون وجود تراخيص لازمة من سجل ‏تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة لذلك لمعرفة أماكن الانشطة ‏التجارية المتعاملة في الأرز.

وشدد الوزير خلال اجتماعه مع مديرى المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل ‏من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا الى ان الدولة تدفع 127 مليار ‏سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليار للخبز فقط.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير ان مديريات التموين ستقوم بالمرور ‏الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا مع ‏التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة ‏للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة انتاج تقدر ب 90 قرشًا للرغيف الواحد وان الوزير شدد على ‏ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والابيض بالمديرية سواء كانت ‏مضارب او فراكات او مخازن او خطوط انتاج وضرورة كتابه السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا و ان انتاجية فدان الأرز هذا العام كبيرة اضافة الى زيادة المساحة ‏المنزرعة وسوف ينعكس على اسعار الأرز هذا ‏العام كما أشاد الوزير بمشروع جمعيتي باعتباره من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة وتكمن أهميته في تحقيق المستهدف منه بزيادة عدد المنافذ وعمل شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، ومساهمة المنافذ في تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين جنبًا الى جنب مع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين.