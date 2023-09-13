شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة وأصدقاء مشيرة خطاب يتوافدون على مسجد الفاروق لتشييع جثمان زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من أصدقاء أسرة السفيرة مشيرة خطاب، إلى مسجد الفاروق بالمعادي، لأداء واجب العزاء وصلاة الجنازة على المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وتوفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن يواري جسده الثري بمقابر القوات المسلحة بالتجمع الخامس.

وتحدد الأسرة فى وقت لاحق موعد ومكان إقامة عزاء المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.