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أسرة وأصدقاء مشيرة خطاب يتوافدون على مسجد الفاروق لتشييع جثمان زوجها

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القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من أصدقاء أسرة السفيرة مشيرة خطاب، إلى مسجد الفاروق بالمعادي، لأداء واجب العزاء وصلاة الجنازة على المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

وتوفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن يواري جسده الثري بمقابر القوات المسلحة بالتجمع الخامس.

 

وتحدد الأسرة فى وقت لاحق موعد ومكان إقامة عزاء المهندس حسين خطاب، زوج السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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