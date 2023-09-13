شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يرصد اللمسات الأخيرة قبل افتتاح الفرع الدولى لجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، فيديو للمسات الأخيرة قبل افتتاح الفرع الدولى لجامعة القاهرة بـ6 أكتوبر، حيث أنهت الجامعة التجهيزات الأخيرة، حيث تم تجهيز قاعات التدريس والحدائق ومعامل الكليات ومعامل الحاسب الآلى، وذلك استعدادا لافتتاح الفرع قريبا.

ويعد الفرع الدولى لجامعة القاهرة، أحدث إنجازات جامعة القاهرة، حيث يضم برامج مميزة من مختلف مجالات الدراسة تساعد على سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العالمية المصنفة عالميا فى أفضل التصنيفات الدولية للجامعات العالمية .

وتهدف جامعة القاهرة الدولية إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يُحقق التميز العلمي والبحثي من خلال تحقيق الشراكة مع أفضل الجامعات العالمية، ومن بينها جامعات، وسانت فرانسيس، وتولين بالولايات المتحدة الامريكية، وجامعات هيريوت وات، ونوتنجهام بالمملكة المتحدة، وجامعات هامبرج، وهيلبرون بألمانيا، وجامعة السوربون بفرنسا، وجامعة ماسترخت بهولندا، وجامعة جياو توينج وأكاديمية شنغهاي للعلوم بالصين، كما تم إعداد أكثر من 35 برنامجًا دراسيًا في تخصصات مختلفة، منها برامج الطاقة والطاقة المتجددة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت ، والفيزياء المتقدمة والنووية، وعلوم الفضاء، وعلوم الأرض، والعلوم البيولوجية، والعلوم الهندسية، والعلوم السياسية والاقتصاد، والعلوم المالية والإدارية، والعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى برامج أخرى متنوعة مثل بكالوريوس علوم النانو تكنولوجي، والرياضة، والذكاء الاصطناعي.