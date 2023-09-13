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أسرة السفيرة مشيرة خطاب تشيع زوجها الراحل لمثواه الأخير بمقابر العائلة

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القاهرة - سامية سيد - شيعت أسرة وأصدقاء عائلة السفيرة مشيرة خطاب جثمان زوجها المهندس حسين خطاب إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة فى التجمع الخامس. 

 

 

وتوفي فى ساعات أولى من صباح اليوم، زوج السفيرة مشيرة خطاب، وصلت الأسرة وأصدقاء العائلة الجنازة عليه، ظهر اليوم بمسجد الفاروق بالمعادي.

 

ومن المقرر  أن تعلن الأسرة فى وقت لاحق موعد ومكان إقامة العزاء.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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