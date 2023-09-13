شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مخرات السيول بالقاهرة استعدادا لفصل الشتاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة في أعمال تطهير مخرات السيل استعدادا لموسم للأمطار، حيث وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بنطاق احياء المنطقة الجنوبية والواقع بها مخرات للسيول باستمرار أعمال التطهير لرفع جميع المخلفات والتراكمات بشكل نهائي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين واستعدادا لاستقبال موسم الامطار وفصل الشتاء طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية و بالتعاون مع ادارة الري بحلوان في تطهير مخر السيل بمنطقة كفر العلو بحلوان بكورنيش النيل، مؤكدة على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات على جانبي السيل و بداخل المجرى لتطهير مخر السيل.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم مواصلة أعمال التطهير والتكريك لرفع المخلفات، وإعادة الموقع إلى أصله الطبيعي؛ وتطهير المجرى بصورة كاملة، لرفع الضرر عن المواطنين، لافته الى استمرار متابعة الملاعمال ظة بلحظة لأعمال التطهير، علاوة على ت المنابعة الميدانة المستمرة العمل على إزالة أسبابها في أسرع وقت ممكن وإرسال المعدات واللوادر لرفع جميع المخلفات والتراكمات.