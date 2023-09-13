شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: الرئيس السيسى منح أطباء الأزهر مكافأة على أدائهم خلال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، خلال افتتاحه مؤتمر الأزهر الطبى، اليوم الأربعاء، إن المؤتمر يعقد بمشاركة بين كليتى الطب بنين وبنات بالقاهرة، وهما من أعمدة الطب فى جامعة الأزهر.



رئيس جامعة الازهر الدكتور سلامة داود

وأوضح، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جامعة الأزهر من أوائل المستشفيات في التصدي لجائحة كورونا، وأول طبيب توفى كان من جامعة الأزهر، ومستشفيات جامعة الأزهر كانت ضمن مستشفيات العزل، والأطباء أبلوا بلاء حسنا فيها، وقد كرمهم الرئيس السيسي وأعطاهم درجات وظيفية مكافأة لجامعة الأزهر لأنها صمدت مع وزارة الصحة لعلاج المرضى خلال جائحة كورونا.

وأضاف، إن جامعة الأزهر بها 6 كليات للطب، فيها كلية طب بنين في القاهرة، وكلية طب بنات، وفي أسيوط بها كلية طب بنين وبنات، وكلية طب بنين وبنات في دمياط، ويتخرج منها حوالى 20 % من الأطباء في مصر، وهى قوة تضاف إلى قوة الوطن، وكانت دائما وبتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تعطى تعليما طبيا مميزا في كليات الطب، مضيفا: "نحن دائما في توسع في أقسام وكليات الطب ولاشك أنها تخدم ملايين المصريين يوميا".

وتابع: "يتردد على مستشفى الحسين الجامعى ومستشفى باب الشعرية ومستشفى الزهراء الجامعى نصف مليون شخص شهريا، وهذه المستشفيات تقدم خدمات كثيرة للناس البسطاء، وتخدم الطبقة البسيطة فى المجتمع حيث تجد العلاج مجانا على أيدى أعضاء هيئة التدريس لأن خدمة الوطن شرف".



د هناء العبيسي مع د المحرصاوى ود سلامة داود

وأضاف، أن مستشفيات الأزهر تقدم كل ما يتعلق بالأمور الطبية والعلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى.

وأوضح، أن "الرئيس السيسي أطلق عدة مبادات للصحة، وتم المشاركة فيها، وهناك قوافل تنظمها جامعة الأزهر شهريا، وكانت هناك قافلة لبنى سويف، وقافلة للإسماعيلية، وصباح اليوم دشنت قافلة لشمال سيناء، فيها 20 طبيبا وبرامج لمحو الأمية وبها معونات غذائية وكراتين طعام فهى قافلة علاجية وتقدم بعض المساعدات للمحتاجين هناك، مع إجراء العمليات الصغرى، وأرسلنا قافلة لجنوب سيناء للقبائل بالصحراء لعلاج المياه البيضاء على العين، وتم إرسال فريق طبى من الجامعة من 3 أشهر، والقوافل مستمرة بالتنسيق مع وزارة التصامن الاجتماعى ومشيخة الأزهر".



رئيس جامعة الأزهر مع اعضاء هيئة التدريس خلال المؤتمر

وأشار إلى أن جامعة الأزهر تشارك فى المبادرات الرئاسية شاركنا فيها ولاتزال، موضحا أنه دائما ما نتوسع فى إنشاء الأقسام العلمية فى الصعيد ولدينا كليتين للطب هناك، ونفتتح وحدات جديدة كلها لخدمة المواطن المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب الأزهر بنين بالقاهرة، والدكتورة هناء العبيسي عميد طب بنات الأزهر، رئيسي المؤتمر، ونواب رئيس الجامعة.

ويذكر أن المؤتمر يناقش على مدى يومين كل ما يتعلق بالصحة من تخصصات وتأثير تغير المناخ على صحة الناس، وأحدث الجراحات، وأمراض الكبد والجهاز الهضمى وأمراض الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والتطعيمات، وكل ما يتعلق بفيروس كورونا.