شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تتقدم بالعزاء فى وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لمعالي السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في رحيل زوجها المهندس حسين خطاب الذي وافته المنية اليوم. وتابعت الكنيسة فى بيانها رحم الله الفقيد ومنح أهله الصبر والعزاء.

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