شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ130 شارع فى أوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بمدينة أوسيم، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع نائب المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ130 شارع بنطاق 9 مناطق بمدينة أوسيم (المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر)، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تابع النائب خطة إعادة الشئ لأصله بشوارع مدينة أوسيم، حيث تم تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الفكرية بعزبة عبد الحميد نصر بعد أن تم الانتهاء من إدخال الغاز الطبيعي، مشددا بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

وتفقد النائب أعمال إصلاح كسر خط المياه المفاجئ بشارع الجمهورية بمدينة أوسيم، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عدم تأثر ضخ المياه بالمدينة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية مسؤلي مركز أوسيم ومديرية الطرق وشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.