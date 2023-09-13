شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينعى السفير عفيفي عبد الوهاب السفير الأسبق لمصر بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينعى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة السفير عفيفي عبد الوهاب السفير الأسبق لمصر بالرياض، منوهًا بقيمته الدبلوماسية والإنسانية الكبيرة.

وقال الدكتور الخشت، إن السفير عفيفي عبد الوهاب من أبرز خريجي جامعة القاهرة ويعد رجلا من أبرز رجال الخارجية المصرية، ونموذج للوطنية والأداء الدبلوماسي الرفيع، مؤكدا على دوره البارز والكبير والمخلص أثناء عمله سفيرا لمصر بالمملكة العربية السعودية.

وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التعازي لوزارة الخارجية المصرية وأسرة الفقيد داعيًا الله عز وجل أن يتقبله مع عباده الصالحين، وأن يتغمده بواسع رحمته وكرمه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

والسفير عفيفي عبد الوهاب من مواليد مدينة طوخ في محافظة القليوبية عام 1956 وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1978 ثم التحق بالسلك الدبلوماسي أوائل الثمانينيات حيث عمل بسفارات مصر في مونروفيا وبكين وأوتاوا، كما سبق له العمل في سفارة مصر في الرياض مستشارا دبلوماسيا خلال الفترة من 1994- 1998، كما شغل منصب قنصل مصر العام في جدة خلال الفترة من 2005-2008 قبل أن ينتقل منها سفيرا لمصر بالخرطوم من 2008-2010، ثم عاد ليشغل منصب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية في الفترة من 2010- 2012 والذي استمر فيه إلى أن تم تعيينه سفيرا لمصر لدى المملكة العربية السعودية، وقد حصل السفير عفيفى عبد الوهاب على أرفع وسام سوداني وهو وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده فى دعم العلاقات المصرية السودانية.