شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: ارتفاع حصيلة وفيات حريق اندلع فى مبنى سكنى بفيتنام إلى 56 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة وفيات حريق اندلع فى مبنى سكنى فى العاصمة الفيتنامية هانوى إلى 56 شخصا، وأفادت شرطة هانوى بحسب شبكة "سى إن إن الأمريكية" بمصرع 56 شخصًا وجرح 37 آخرين، مشيرة إلى "عدم التعرف على هويات 39 من الضحايا".

وصباح اليوم أعلن عن سقوط "عشرات القتلى" في حريق اندلع اليوم الأربعاء في مبنى سكني في هانوي، بحسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية نقلًا عن السلطات المحلية في العاصمة الفيتنامية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّه إثر الحريق "تمّ إنقاذ نحو 70 شخصًا، ونُقل إلى المستشفيات 54 شخصًا، بينهم عشرات القتلى".

وأظهرت مقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام فيتنامية نيرانًا تلتهم جزءًا كبيرًا من المبنى المكوّن من عشرة طوابق والواقع في زقاق ضيّق بحيّ سكني في العاصمة هانوي.

وقالت هوا التي تقطن في الحى لوكالة فرانس برس "لا يمكننا مساعدتهم كثيرًا. ليس هناك طوارئ. يستحيل على الضحايا أن يهربوا".

وشهدت فيتنام في السنوات الأخيرة عددًا من الحرائق المميتة، في حوادث طرحت شكوكًا حول عدم تطبيق قواعد السلامة في البلاد.

والعام الماضي أدّى حريق في حانة بالقرب من مدينة هوشي منه (جنوب) إلى مقتل 32 شخصًا.