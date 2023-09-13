شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه بسرعة تسكين أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة.

وقد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتسخير كافة إمكانات الوزارة وتسهيل كافة الاجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

كما قرر الدكتور رضا حجازي أيضا إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة، بسبب الإعصار، والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023 / 2024، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم الطارئة.