شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفالات بعيد النيروز.. نشاط رعوى مكثف للأنبا باخوميوس في مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء زيارته الرعوية لمرسى مطروح والمعتادة منذ 50 عام للاحتفال بعيد النيروز زار الأنبا باخوميوس مطران إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، مدينة مطروح، وذلك حسب عادته السنوية المستمرة من خمسين سنة منذ رسامته أسقفًا للإيبارشية، بزيارة كنائس مطروح في عيد النيروز.

وبدأت الزيارة الرعوية صباح يوم الأحد الماضي بوصول نيافته لمقره بكنيسة السيدة العذراء بمطروح، وبعد فترة راحة قصيرة، تفقد في الفترة المسائية امتحانات نهاية العام بكلية القديس أثناسيوس الرسولي الإكليريكية فرع مطروح.

وصلى نيافته مساء أول أمس الاثنين عشية عيد النيروز وطَيَّبَ رفات الشهداء الموجودة رفاتهم بكنائس مطروح وألقى العظة عن النيروز والبدايات الجديدة فى حياة المؤمنين. وحرص على مصافحة كل الشعب الحاضر رغم شدة الزحام.

وصباح اليوم الثلاثاء صلى نيافته قداس عيد النيروز والذى يوافق مرور عشر سنوات على تدشين كنيسة السيدة العذراء بمطروح، وخلاله دشن بعض أواني الخدمة.

وعقب صلاة الصلح رسم 75 من أبناء كنائس مطروح شمامسة برتبة إبصالتس وفي لفتة جميلة منح اسم "مرقس" لجميع الشمامسة الذين رسمهم اليوم، باعتبار أن القديس مرقس هو كاروز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفي نفس الوقت يعد من الشهداء.

وبعد انتهاء القداس أصر الأنبا باخوميوس على أن يعطي لقمة البركة (الأولوجيا) لجميع الحاضرين.

وعقد نيافته لقاءً مع أسر المنتقلين خلال الفترة الماضية من جميع كنائس مطروح،والتقى كذلك بإخوة الرب، وقدم لهم بركة مالية، وكان لنيافته لقاء مع الآباء كهنة كنائس مطروح وأسرهم.

وأيضًا تفقد حضانة "تي أجيا ماريا" والتى تحتفل بمرور 10 سنوات على افتتاحها بيد نيافته، والبيوت الخدمية والمصيفية التابعة لكنائس مطروح، قبل أن ينهي زيارته عائدًا إلى البحيرة.