شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حالة الطقس المتوقعة على كل الأنحاء حتى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 18 سبتمبر 2023 كما يلى:
الخميس 14 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 24 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 24 درجة
جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 30 درجة
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 23 درجة
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 28 درجة
الجمعة 15 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 23 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 24 درجة
جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 29 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 23 درجة
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 27 درجة
السبت 16 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 23 درجة
السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 24 درجة
جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 28 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 23 درجة
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 29 درجة
الأحد 17 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 25 درجة
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 24 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 30 درجة
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 24 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 29 درجة
الإثنين 18 سبتمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 25 درجة
السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 24 درجة
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 30 درجة
شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 24 درجة
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 29 درجة
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