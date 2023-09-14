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اعرف حالة الطقس المتوقعة على كل الأنحاء حتى الاثنين المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية،  حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 18 سبتمبر 2023، حيث متوقع استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء،  ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،   معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين  المقبل 18 سبتمبر  2023 كما يلى:

الخميس  14 سبتمبر  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 24 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 24 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 30 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 23 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة  28 درجة


الجمعة  15 سبتمبر  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 23 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 24 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 29 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 23 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة  27 درجة

 


السبت  16 سبتمبر  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 23 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 24 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 37 درجة المحسوسة 28 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 23 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة  29 درجة

 


الأحد  17 سبتمبر  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 25 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 24 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 30 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 24 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة  29 درجة


الإثنين  18 سبتمبر  : 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 25 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 24 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 30 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 24 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة  29 درجة

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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