شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف الفرق بين الإصابة بالأنفلونزا ونزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين الاصابة بفيروس الانفلونزا ونزلات البرد مشيرة إلى أن كل إصابة منفصلة عن الأخرى ولها برتوكول علاجى جديد خاص .

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن جميع البرتوكولات العلاجية للانفلونزا ونزلات البرد متوفرة وتصرف مجانا فى مستشفيات الصدر وتابعت : يمكن تقديم خدمات علاج كورونا فى العديد من المستشفيات .

وتابعت : هناك فرق كبير بين الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد وكل إصابة منهما مرض منفصل عن الآخر وله مسببه الذي يختلف عن مسببات غيره، وإن كانت الأعراض متشابهة لحد يصعب معه على الشخص العادي التفريق بين نزلة البرد والأنفلونزا، ولذا ننصح بالجوء للطبيب المختص في حالة اشتداد الأعراض وعدم اللجوء للأدوية بشكل مباشر، دون تحديد السبب ونوع الإصابة لما قد يسببه سوء استخدام الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية من مخاطر لا يقتصر أثرها على الشخص نفسه بل يمتد إلى خطر يهدد المجتمع بأسره.

وأضافت: فيروس الأنفلونزا دائم التغير والتحور لتفادي مهددات وجوده والتكيف مع الظروف البيئية المحيطة به وتزداد قدرة الإصابه بالأنفلونزا على إحداث المضاعفات ووقوع الوفيات بين كبار السن وبعض الفئات المرضية من صغار السن والأطفال وكذا السيدات الحوامل.