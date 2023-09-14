"مخدر الشيطان" داخل طرد بريدي.. ضبط 3 كيلو لـ "إم دى إم إيه" بميناء القاهرة الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أحبطت أجهزة الأمن في محاولة تهريب مواد مخدرة قميتها ملايين الجنيهات داخل طرد بريدي عبر ميناء القاهرة الجوي.

وكانت معلومات وردت لأجهزة الأمن أكدت وجود طرد بريدي "بداخله ملابس وألعاب أطفال" قادم على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي لصالح "شخص تم كشف هويته،" وبداخله كمية من المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرد وعُثر بداخله على (كمية من مخدر "إم دى إم إيه" وزنت 3 كيلو جرام "مُخفاة داخل جسم الطرد البريدي")، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6 ملايين جنيه تقريبا.

حُرر المحضراللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.