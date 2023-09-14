بعد إصابة 5 أفراد.. النيابة تتسلم التحريات في حادث "توك توك" بالعياط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب دراجة نارية توك توك بالطريق الإقليمي، أمام مدخل مدينة العياط، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث.

وتسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتبين من خلالها أنه أثناء سير التوك توك اختلت عجلت القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافه عن مساره وانقلابه.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الإقليمي أمام مدخل المدينة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية توك توك انقلبت ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى العياط المركزي لتلقي العلاج اللازم.