92 ألف مخالفة متنوعة خلال يوم واحد.. جهود شرطة المرور في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 92985 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 22918 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 968 مخالفة السير بدون تراخيص، و25 مخالفة موقف عشوائي، و10 مخالفة لشروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.