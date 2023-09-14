بيخوني واشترى شقة لعشيقته".. سيدة تنهي حياة زوجها بـ 5 طعنات في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أقبلت ربة منزل، على قتل زوجها بعدد من الطعنات بعد مشاجرة بينهما في منطقة المرج.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قسم شرطة المرج، القبض على السيدة وجرى التحفظ على أداة الجريمة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي أمرت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وتحريز الكاميرات المحيطة بموقع الحادث لبيان تحركات المتهمة.

فيما أدلت المتهمة بقتل زوجها باعترافات حول الواقعة، مؤكدة أنها أقدمت على قتله بعد معرفتها بوجود علاقة بينه وبين إحدى السيدات وقيامه بشراء شقة لها -حسبما ادعت-.

تابعت: يوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينهما فأحضرت كوريك خشبي وتعدت على زوجها فحاول التهجم عليها فانقضت عليه بطعنات سكين أنهت حياته.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شابًا مقتولًا داخل شقته، ومصاب بعدة بـ 5 طعنات متفرقة بالجسد بـ "السكين" فأنهت بحياته في الحال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.