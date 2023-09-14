محاكمة المتهم بسب الفنانة منى زكي لمشاركتها في "أصحاب ولا أعز".. اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تبدأ اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة يوتيوبر متهم بسب وقذف الفنانة منى زكي لمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية للنائب العام، ضد يوتيوبر يدعى "أ. و" يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنانة مني زكي، بسبب مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع يوتيوب.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في البلاغ رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ووصفهم بأمور خادشة ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.