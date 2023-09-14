شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التقدم، للطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المتفوقين بعين شمس، بعد اعتماد نتيجة اختبارات القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي 2023/2024 كالتالى:

- أخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية +4 صور منها.

- طلب الالتحاق بالمدرسة.

- عدد 1 شهادة ميلاد أصله 4 صور منها.

- عدد 8 صور حديثة 4×6.

- عدد 10 أظرف بريدية عادية.

- طوابع بريد بقيمة 21 جنيه + 1 طابع تعليمي قلة 10 طوابع نقابة مهن تعليمية + 1 جنيه دمغة عادية.

- إيصالات إبداع تأمين اللاب والمصروفات.

- شهادة وفاة الوالد للأيتام.

- شهادة صحية معتمدة يكشف طبي باطنة وكلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي و تحليل صورة دم كاملة - تحليل سكر تراكمي - تحليل فصيلة دم.

- في حالة وفاة الوالد التقدم بصورة من الوصاية او الولاية التعليمية.

- في حالة عدم تواجد الأب لسفره - التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- صور من بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

- عدد 3 ظرف بلاستيك بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي بقيمة 5000 جنية للمدارس الحكومية ( عربي - لغات ) عن كل عام دراسي وتسدد سنويا بداية كل عام دراسي.

وأوضحت أنه في حالة المدارس الخاصة ( عربي - لغات ) يقوم ولى الأمر بإحضار القادة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ اخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الاعدادي بالمدرسة الخاصة وتختم بكاتم شعار الجمهورية بأدنى 5000 جنيه عن كل عام دراسي ، في حالة المدارس الدولية يقوم ولى الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها ثلاثون ألف جنية فقط لاغير.

- الدفع في البريد المصرى - الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات المصروفات الدراسية لطلاب مدارس.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطاً للاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث يمكن الدخول على الرابط التالى لمعرفة النتيجة

https://exls.emis.gov.eg/

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات القبول بكل من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وقد تقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" عدد (15641) طالب/طالبة بواقع (7422) من البنين، و(8219) من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

وتم قبول عدد (1205) من الطلاب البنين، و(1193) من الطالبات، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي عقدت الكترونيا واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

ومن المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقاً للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.

وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، فقد تقدم للالتحاق بها عدد (5048) طالباً، وتم قبول عدد (96) طالباً ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.