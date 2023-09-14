شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا يوجد تقليل اغتراب للطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب الذين تم قبولهم بمدارس المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا باستكمال ملف التقدم وطباعة إخطار النتيجة الذى ظهر من خلال الموقع مع طلب الالتحاق المرفق و استكماله وتكون التوقيعات بالمدرسة المقبول بها الطالب من ولى الأمر نفسه بعد استكمال جميه الأوراق المطلوبة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا يوجد تحويل أو نقل تحت مسمى تقليل إغتراب وعلى الطالب المقبول الالتزام بالمدرسة المسكن عليها فى حال تقدمه إليها، و إذا لم يتقدم الطالب بملف التقدم للمدرسة المسكن عليها فى خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة يسقط حقه فى الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا ويعتبر عدم تقدمه بمثابة إعتذار عن مكانه فى المدرسة المسكن عليها.

وأشارت الوزارة إلى المصروفات وتأمين اللآب تدفع بمكاتب البريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات ويتم تسليم إيصال الدفع بالمدرسة.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطاً للاستعلام عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث يمكن الدخول على الرابط التالى لمعرفة النتيجة

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات القبول بكل من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وقد تقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" عدد (15641) طالب/طالبة بواقع (7422) من البنين، و(8219) من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

وتم قبول عدد (1205) من الطلاب البنين، و(1193) من الطالبات، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي عقدت الكترونيا واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

ومن المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقاً للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.

وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، فقد تقدم للالتحاق بها عدد (5048) طالباً، وتم قبول عدد (96) طالباً ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.