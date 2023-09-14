شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أعراض الإصابة بسرطان القولون.. وتؤكد مجانية العلاج بمبادرة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الاصابة بسرطان القولون والتى تمثلت فى :-

١-ظهور دم فى البراز

٢-إمساك

٣- نقص حاد فى الحديد

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يمكن الكشف المبكر عن الأورام السرطانية من خلال المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية التى تقدم خدماتها في الوحدات الصحية

وأضافت أنه يتم توفير البرتوكولات العلاجية الخاصة بالعلاج ذات التأثير العالى والفاعلية الكبيرة في ظل آثار جانبية أقل .