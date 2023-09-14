برلماني يطالب بسرعة دعم ليبيا والمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي عن ثقته التامة والمطلقة في قدرة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة على التدخل السريع والعاجل لتخفيف الآثار السلبية والخطيرة التي خلفها إعصار دانيال داخل المغرب وليبيا الشقيقتين.

وقال "رمزي" في بيان اليوم، إن مصر دائما تضرب المثل والقدوة في مساندة ودعم الدول العربية، مطالبا المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة الإسراع في تلبية الاحتياجات التي يحتاجها الأشقاء داخل المغرب وليبيا خاصة فيما يتعلق بتوفير أطقم إغاثة أو معدات أو إنشاء معسكرات.

وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن هذا التحرك المهم والعاجل من الجيش المصري يخلق عمقا في العلاقات ولا تنساه الشعوب ويسجل في الذاكرة.

وأشار إلى أن ذلك سيكون سببا في تعميق العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين مصر ومختلف الدول العربية.

وأكد أن ليبيا في حاجة ماسة وعاجلة لدعم عربي ودولي سريع بسبب حجم الضرر الضخم الناجم عن الفيضانات.

وتابع أن المعلومات الواردة تحتم ضرورة التحرك بكل القدرات، داعيا أن يتغمد الله شهداء هذه الكارثة بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.​