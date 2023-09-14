محافظ القاهرة: الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا لملف الحماية الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تنفيذ مبادرة "مدرستي سعادتي" التي تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة.

وشهد محافظ القاهرة تدشين المبادرة بأحياء المنطقة الجنوبية من مكتبة المعادي العامة لتشمل المبادرة كل مناطق وأحياء القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين.

وشدد محافظ القاهرة على أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا كبيرًا لملف الحماية الاجتماعية وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية ويحرص على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم.

وثمن اللواء خالد عبد العال، دور وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية النشطة في التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم في كل المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة ستقوم بدفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين.​