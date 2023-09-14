إصابة اثنين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في مشاجرة تبادل طرفاها إطلاق الرصاص مركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصابين بقرية أبو رجوان القبلي.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ الوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقا مع وحدة المباحث.

تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين ومعاونه الرائد أحمد حسانين توصلت إلى إصابة شخصين إثر مشاجرة بأعيرة نارية نقلا على إثرها مستشفى البدرشين المركزي للعلاج.

ألقت الشرطة القبض على طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.