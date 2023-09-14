العثور على جثة ملقاة أمام مسجد بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة مجهولة الهوية ملقاة أمام مسجد مركز العياط جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بقرية القطوري دائرة مركز العياط.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ الوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقا مع وحدة المباحث.

المعاينة الأولية للرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط ومعاونه الرائد باسم أبو الدهب بينت أن الجثة لشخص ملقاة أمام مسجد على طريق مصر أسيوط الزراعى وإيداعه مشرحة مستشفى العياط المركزي.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.