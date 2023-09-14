بعد ردها لـ 12 مواطنًا.. ما هي خطوات استعادة الجنسية المصرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا بعدما فقدوها نتيجة التجنس بجنسية أجنبية.

وحمل القرار رقم 1587 لسنة 2023 ونص على "تُرد الجنسية المصرية لكل من الأثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالقرار".

وقد سمح القانون للمواطنين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية.

وفي حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية فإنه يعتبر فاقدًا لها اعتبارًا من تاريخ القرار الوزاري أو من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أيهما أبعد.

كما أنه يجوز لمن فقد الجنسية المصرية أن يتقدم بطلب لرد الجنسية.

ويقول محمد سالم المحامي بالنقض إنه يجوز للأبناء الذين فقدوا الجنسية قبل بلوغهم سن الرشد أن يقرروا بعد بلوغهم هذا السن اختيار الجنسية المصرية.

أضاف سالم في تصريحات لـ "الخليج 365، أن قرار الرد يصدر بعد فترة من تاريخ تقديم الطلب، كما ينسحب أثر القرار على الأولاد القصر أيضًا.

وعن الاجراءات والمستندات المطلوبة فهي كالتالي:

- يتعين التوقيع على طلب رد الجنسية من صاحب الشأن شخصيًا أمام المختص، وفي حالة الوكالة لإجرائه بالمصلحة بالداخل يلزم توكيل خاص بطلب رد الجنسية.

- يلزم تقديم المستندات المثبتة لحصول الطالب على الجنسية الأجنبية فعلًا.

- يقدم مع الطلب شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد والده إذا لم يكن سبق تقديمها.

- يتعين على الزوجة التي فقدت جنسيتها بالتبعية لفقد زوجها إياها أن تتقدم بطلب مستقل عن طلب الزوج إذا رغبت في رد الجنسية المصرية لها، ويتخذ بالنسبة لطلبها نفس الإجراءات المتبعة بالنسبة لطلب الزوج.

وأشار سالم إلى أن القنصلية -التابع لها مقدم الطلب- تتولى مراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية.

لفت إلى أن رد المصلحة يستغرق من 6 إلى 8 أسابيع، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على الرد فور وروده.