شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: بقايا العاصفة دانيال مرت بسلام وتلاشت فرص سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، انتهاء العاصفة دانيال، وخلفت وراءها العديد من الدمار فى دولة ليبيا الشقيقة، بعد أن أعلنت مدينة درنة أنها مدينة منكوبة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه بالنسبة لجمهورية مصر العربية فقد كان تأثير عاصفة دانيال علينا ضعيف، حيث لم يصل إلينا إلا بقاياه على شكل منخفض متعمق أثر على شمال البلاد بالرمال المثارة التى أدت إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية كما تساقطت الأمطار على بعض المحافظات دون أن تسبب أى إعاقة فى الحياة اليومية .

ويشهد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.



رئيس الوزراء يوجه بفتح قنوات تواصل لتلقى بلاغات أسر متضررى إعصار ليبيا رئيس الوزراء يوجه بفتح قنوات تواصل لتلقى بلاغات أسر متضررى إعصار ليبيا دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الحكومة، في مستهل الاجتماع الأسبوعي اليوم، إلى الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المملكة المغربية والإعصار في ليبيا، وتقدم المجلس بخالص المواساة والتعازي لأسر ضحايا البلدين، بمن فيهم الضحايا المصريون في ليبيا، سائلا المولى عز وجل أن يُلهمهم الصبر، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين في الحادثين الأليمين.

وثمن مجلس الوزراء الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوقوف بجانب الأشقاء في كل من المغرب وليبيا، حيث وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء في ليبيا والمغرب، مع تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بفتح جميع قنوات الاتصال، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي شكاوى وطلبات وبلاغات المواطنين وأسر المتضررين من الإعصار في ليبيا.



المسمارى لـ"الخليج 365": إخراج 510 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض فى درنة المسمارى لـ"الخليج 365": إخراج 510 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض فى درنة أكد مدير الإعلام والتعبئة في القيادة العامة، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تمكن فرق الإنقاذ من إخراج 510 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض فى مدينة درنة شرقى البلاد، مشيرا إلى احتمالية إعلان المدينة موبوءة خلال الساعات المقبلة بسبب انتشار آلاف الجثث فى الشوارع منذ أيام.

بدوره، رجح أحمد أمدورد، نائب عميد بلدية درنة الليبية، عضو المجلس البلدى، الخميس، إعلان المدينة موبوءة خلال الساعات المقبلة حال عدم دفن كافة الجثث المنتشرة في المدينة، مؤكدا أن أعداد الضحايا قد تصل إلى 15 ألف شخص، مشيرا إلى تسجيل حوالي 20 ألف مفقود حتى اللحظة، جاء ذلك في تصريحات خاصة حصرية لـ"الخليج 365" من درنة.

وأوضح نائب عميد بلدية درنة أن وسط مدينة درنة قد دمر بشكل كامل وهي منطقة مكتظة بالسكان، مؤكدا أن فرق الإغاثة والإنقاذ بدأت في عملية انتشال الجثث تمهيدا لنقلها ودفنها، لافتا إلى أن درنة أمام كارثة حقيقية تتمثل في إمكانية انتشار الأوبئة بشكل كبير بسبب الجثث ورائحتها المنتشرة في كافة ربوع المدينة.



طقس حار غداً بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة طقس حار غداً بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 33 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الجمعة، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.



كاف يرفض طلب الأهلي بقيد موديست في قائمة السوبر الأفريقي كاف يرفض طلب الأهلي بقيد موديست في قائمة السوبر الأفريقي رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – طلب النادي الأهلي بقيد الفرنسي انتوني موديست في قائمته المشاركة بالسوبر الأفريقي في المباراة المقرر لها غدا الجمعة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان الأهلي قد قيد 30 لاعبا في قائمته الأفريقية وطلب قيد الوافد الجديد موديست إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل الاتحاد الأفريقي.

ووصلت أمس الأول الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.