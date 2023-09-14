شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تواصل تنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل اليوم الخميس، أن مديرية عمل محافظة جنوب سيناء، سلمت عقود عمل جديدة لذوي همم من أبناء "المحافظة "، وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة حصر للمنشآت، وتدربب وتشغيل ذوي الهمم ،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وجاء في البيان تسليم مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء 8 عقود جديدة لذوي همم لتعيينهم داخل إحدى المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، انه كلف الأجهزة التابعة للمديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، بمتابعة تشغيل ذوى الهمم المعينين فى المنشآت والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم ومستحقاتهم التى كفلها لهم القانون ، من حيث تنفيذ بنود العقود الموقعة ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل وفترات الراحة، وكذلك إلزام المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر غير المستوفاة لنسبة الـ 5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة،إستفياء ذلك ،وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير المستوفاة والتى لم تستجيب لطلبات الترشيح التى أرسلت إليها عن طريق الأجهزة التابعة للمديرية..

وكانت مديريات العمل بالمحافظات قد أعلتت في إجتماع مع وزير العمل حسن شحاتة عن أن عدد المعينين من ذوي الهمم في جميع المحافظات ، خلال الـ 3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023، بلغ 2795 شابا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن ، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098، مؤكدين أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذا لتوجيهات الوزير شحاتة..وبشأن عمليات الحصر، أوضحت المديريات أنه خلال الـ 7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023 ، قامت بحصر 16 ألفاً و780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها على 20 عاملاً والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفاً و406 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و102 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و47 عاملاً، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و109 عمال.