شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعتمد قرارات صادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ 5 مشروعات لوزارتي النقل والإسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.